Жители Татарстана удостоены госнаград России

22:08, 15.10.2025

Награды присуждены за достижения в укреплении семьи, благотворительности, нефтегазовой отрасли, социальной работе, образовании и химической промышленности

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами страны ряда жителей Татарстана. Награды присуждены за достижения в укреплении семьи, благотворительности, нефтегазовой отрасли, социальной работе, образовании и химической промышленности.

Семейные ценности и благотворительность

  • Альберт и Лилия Сафиуллины из Татарстана удостоены медали ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
  • Татьяна Мерзлякова, директор АНО «Добрая Казань», награждена знаком отличия «За благодеяния» за вклад в развитие благотворительности.

Нефтегазовая и химическая отрасли

  • Андрей Лаптев, директор ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», получил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России».
  • Рамиль Сабиров, машинист насосных установок Азнакаевского цеха того же предприятия, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
  • Фарид Гильманов, главный эксперт по нефтегазопереработке службы заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству ТАНЕКО.

Социальная сфера и образование

  • Владимир Федорин, председатель Татарской региональной организации ВОС, получил звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».
  • Ильгизар Гадельшин, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Матюшинской школы Верхнеуслонского района, удостоен звания «Заслуженный учитель России».

Благодарность Президента

Благодарность Президента России за вклад в реализацию общественно значимых проектов объявлена четырем представителям республики:

  • Эльза Гарипова, директор департамента МЦК «Казань Экспо»;
  • Виль Давлетшин, заместитель главного энергетика «Казань Экспо»;
  • Ирина Хлопкова, начальник отдела «Казань Экспо»;
  • Марат Зарипов, исполнительный директор Государственного жилищного фонда при раисе Татарстана.
Анастасия Фартыгина

