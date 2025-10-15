Жители Татарстана удостоены госнаград России
Награды присуждены за достижения в укреплении семьи, благотворительности, нефтегазовой отрасли, социальной работе, образовании и химической промышленности
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами страны ряда жителей Татарстана. Награды присуждены за достижения в укреплении семьи, благотворительности, нефтегазовой отрасли, социальной работе, образовании и химической промышленности.
Семейные ценности и благотворительность
- Альберт и Лилия Сафиуллины из Татарстана удостоены медали ордена «Родительская слава» за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
- Татьяна Мерзлякова, директор АНО «Добрая Казань», награждена знаком отличия «За благодеяния» за вклад в развитие благотворительности.
Нефтегазовая и химическая отрасли
- Андрей Лаптев, директор ООО «Управление по подготовке технологической жидкости для поддержания пластового давления», получил почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России».
- Рамиль Сабиров, машинист насосных установок Азнакаевского цеха того же предприятия, награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
- Фарид Гильманов, главный эксперт по нефтегазопереработке службы заместителя генерального директора по технической поддержке и качеству ТАНЕКО.
Социальная сфера и образование
- Владимир Федорин, председатель Татарской региональной организации ВОС, получил звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации».
- Ильгизар Гадельшин, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности Матюшинской школы Верхнеуслонского района, удостоен звания «Заслуженный учитель России».
Благодарность Президента
Благодарность Президента России за вклад в реализацию общественно значимых проектов объявлена четырем представителям республики:
- Эльза Гарипова, директор департамента МЦК «Казань Экспо»;
- Виль Давлетшин, заместитель главного энергетика «Казань Экспо»;
- Ирина Хлопкова, начальник отдела «Казань Экспо»;
- Марат Зарипов, исполнительный директор Государственного жилищного фонда при раисе Татарстана.
