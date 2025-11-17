Григоренко: «Россия — одна из немногих стран, обладающих цифровым суверенитетом»

По его словам, в стране успешно функционируют собственные цифровые сервисы и платформы

В Национальном центре «Россия» в рамках программы «Платформа будущего: 100 проектов России» вице‑премьер Дмитрий Григоренко выступил перед студентами с докладом о ключевых тенденциях и успехах страны в области цифровизации.

Вице-премьер подчеркнул, что Россия входит в число государств, обладающих цифровым суверенитетом. По его словам, в стране успешно функционируют собственные цифровые сервисы и платформы: маркетплейсы, поисковая система, две языковые модели искусственного интеллекта, мессенджер, а также центры обработки данных.

— Каждый день 10 миллионов человек заказывают доставку еды или такси, и это уже давно стало частью нашей повседневной жизни. Еще 15 лет назад трудно было представить такой уровень цифрового комфорта, — сообщил Григоренко.

Действующая система управления нацпроектами способна прогнозировать риски с точностью до 96%, что позволяет заблаговременно предотвращать возможные срывы сроков реализации инициатив.

Кроме того, вице‑премьер отметил лидерские позиции России в сфере биометрических технологий. Он указал на создание государственной системы хранения биометрических данных, которая оснащена многоуровневой защитой и обеспечивает надежность обработки чувствительной информации.

Наталья Жирнова