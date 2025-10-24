Григоренко: улицы Татарстана после снегопада чистят на 50% быстрее благодаря ИИ

А выявление дефектов на дорогах занимает всего 1 час вместо прежних 2 дней

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в региональное госуправление приносит ощутимые результаты, и Татарстан является одним из лидеров этого процесса. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко, выступая на форуме «Инфотех-2025» в Тюмени.

В Татарстане система на основе ИИ контролирует состояние городской среды — дорог, улиц, объектов ЖКХ. Благодаря этому улицы после снегопада чистят на 50% быстрее, а выявление дефектов на дорогах занимает всего 1 час вместо прежних 2 дней.

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что казанские дворы этой зимой рискуют остаться без дворников: город вступает в сезон с катастрофическим дефицитом работников этой сферы для уборки 15,3 млн квадратных метров придомовых территорий. По данным исполкома, в пик снегопадов количество и без того ограниченного персонала может сократиться еще на четверть.

Опыт других регионов также демонстрирует эффективность ИИ: в Новосибирской области ИИ-агенты помогают чиновникам в работе с документами, высвобождая до 60% рабочего времени, а в Тюменской области ИИ-мониторинг транспорта выявляет ДТП с точностью до 70%.

Вице-премьер подчеркнул, что ИИ-сервисы не заменяют работу человека, а становятся его помощниками для автоматизации рутинных операций и качественной обработки больших массивов данных.

Анастасия Фартыгина