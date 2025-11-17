Накануне зимы с дорог Казани пропало около 70% самокатов

Фото: Реальное время

В сервисе проката электросамокатов Whoosh временно отключили аренду большей части своего парка в Казани. Согласно данным «Реального времени», с карт приложения исчезло примерно 70% самокатов.

Пресс-служба сервиса поясняет, что техника по-прежнему доступна для коротких поездок, но общее количество самокатов сократилось. Это сделано заранее ввиду приближающегося окончания сезона кикшеринга, вызванного ухудшением погодных условий.

Представитель Whoosh уточнил, что спрос на прокат сохраняет устойчивость даже осенью, а значительная доля поездок совершается от жилых районов до ближайших станций метро. Тем не менее с наступлением холодов интенсивность пользования снижается, поэтому парк самокатов уменьшается поэтапно, оставляя транспорт лишь в наиболее популярных местах.

Официальное завершение сезона аренды будет объявлено отдельно, после чего пользование сервисом прекратится до наступления следующей весны.

Напомним, что, по данным столичной Госавтоинспекции, за девять месяцев 2025 года на дорогах Казани произошло 14 дорожно-транспортных происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (самокатами, гироскутерами, моноколесами и т.д.).

Дмитрий Зайцев