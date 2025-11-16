«Стрела-Ак Барс» стала серебряным призером чемпионата России по регби-7

Казанская команда уступила московскому «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

«Стрела-Ак Барс» стала серебряным призером чемпионата России по регби-7, проиграв в финале московскому «Динамо» со счетом 10:14. Столичная команда одержала победу, реализовав две попытки с двумя реализациями, и завоевала первый трофей в новейшей истории.

Ранее «Стрела-Ак Барс» впервые стала чемпионом России по регби. В главном матче на казанском стадионе «Тулпар» встретились «Стрела-Ак Барс» и московское «Динамо». Подробнее о той игре — в репортаже «Реального времени».

Наталья Жирнова