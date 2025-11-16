Казанский «Ансат» впервые представят на Dubai Airshow 2025

Также на выставку привезли Ка‑32

Российские вертолеты примут участие в Международной авиационной выставке Dubai Airshow в ОАЭ. В рамках мероприятия на статической стоянке компании «Вертолеты России» будут продемонстрированы две машины — «Ансат» и Ка‑32. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Особого внимания заслуживает вертолет «Ансат»: на Dubai Airshow 2025 он впервые представлен широкой международной аудитории.

— Закономерно, что именно на Dubai Airshow пройдет первая зарубежная презентация импортозамещенного вертолета «Ансат», — подчеркнул генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Николай Колесов.



Напомним, что «Ростех» запускает производство татарстанского вертолета «Ансат». В списке программы импортозамещения также числятся лайнеры МС-21, «Суперджет-100» и Ил-114-300.

Наталья Жирнова