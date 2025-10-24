«Ростех» запускает производство татарстанского вертолета «Ансат»
В списке программы импортозамещения также числятся лайнеры МС-21, «Суперджет-100» и Ил-114-300
«Ростех» активно развивает отечественную гражданскую авиацию нового поколения. В рамках программы импортозамещения готовятся к выпуску несколько перспективных моделей воздушных судов: лайнеры МС-21, «Суперджет-100», Ил-114-300, а также легкий вертолет «Ансат», сообщает пресс-служба «Ростеха».
Все эти воздушные суда оснащаются российскими двигателями разработки Объединенной двигателестроительной корпорации. В линейке силовых установок представлены модели ПД-14, ПД-8, ТВ7-117СТ-01 и ВК-650В.
Параллельно специалисты ОДК ведут работу по импортозамещению в сфере ремонта и обслуживания иностранных двигателей, установленных на эксплуатируемых самолетах SSJ-100.
— Эксперты отмечают: Россия уже восстановила ряд компетенций и максимально близка к достижению технологической независимости в авиадвигателестроении, — сказано в сообщении.
Напомним, что Казанский вертолетный завод готовится к выпуску вертолета Ми-34 для импортозамещения.
