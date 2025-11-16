Галимов вернулся в состав «Ак Барса» на игру с минским «Динамо»

Место основного вратаря в матче на домашней арене займет Михаил Бердин

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» опубликовал заявку на предстоящий матч регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо». Встреча состоится в Казани и начнется в 17:00 мск.

В состав команды вернулся нападающий Артем Галимов, пропустивший предыдущий матч с московским «Динамо», а место основного вратаря займет Михаил Бердин. В последних четырех играх вместо него на воротах стоял Билялов.

На текущий момент «Ак Барс» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ, набрав 36 очков в 26 матчах. Минское «Динамо» занимает третью позицию в Западной конференции с 35 очками после 25 игр.



Наталья Жирнова