Вратарь «Ак Барса» Билялов представил новый игровой шлем

Шлем сделан в клубных зеленых цветах и с достопримечательностями Казани

Фото: Реальное время

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов представил обновленный игровой шлем с достопримечательностями Казани и элементами татарского орнамента. Фотографии выложены в соцсетях казанского клуба.

Шлем сделан в клубных зеленых цветах, на нем изображены очертания мечети «Кул-Шариф» и башни Сююмбике. Ожидается, что Билялов сыграет в новом шлеме в среду против «Локомотива» в Казани. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

Билялов неизменно выступает за «Ак Барс» с 2019 года. В составе казанской команды голкипер становился серебряным призером чемпионата России (2020, 2023), бронзовым призером чемпионата России и КХЛ (2021), а также лучшим вратарем сезона КХЛ (2019/2020).

Зульфат Шафигуллин