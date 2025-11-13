Новости спорта

«Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 5:4 на домашней арене

21:27, 13.11.2025

Миллер принес команде 3 очка, оформив хет-трик

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» обыграл «Динамо» со счетом 5:4 на домашней арене в Казани. Самым результативным игроком стал Митчелл Миллер, оформивший хет-трик в матче. Примечательно, что за игрой следили отец и брат Миллера.

Еще два очка для казанской команды принес Дмитрий Яшкин. Тем не менее, «Ак Барс» сохранил вторую позицию в Восточной конференции КХЛ, набрав 36 очков после 26 проведенных матчей.

Следующая игра «Ак Барса» состоится 16 ноября в 17:00.

Наталья Жирнова

СпортХоккей Татарстан

