Овечкин увеличил свой рекорд в НХЛ: 902 гола

Российский спортсмен еще больше увеличил отрыв от предыдущего рекордсмена — канадца Уэйна Гретцки

Александр Овечкин вновь укрепил свое историческое достижение в НХЛ, забив очередной гол и отдав результативную передачу в матче против «Нью‑Джерси». Эта игра, прошедшая на домашней арене «Вашингтона», завершилась поражением команды со счетом 2:3.

Благодаря забитой шайбе Овечкин довел количество своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 902. Таким образом, российский нападающий еще больше увеличил отрыв от предыдущего рекордсмена — канадца Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола.



Напомним, что Овечкин превзошел достижение Гретцки в апреле текущего года.

Наталья Жирнова