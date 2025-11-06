Овечкин стал первым игроком, забросившим 900 шайб в чемпионатах НХЛ

Он обошел канадского форварда Уэйна Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин первым достиг отметки в 900 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Он забросил вторую шайбу в домашнем матче с «Сент-Луисом».

В сезоне 2024/25 Овечкин обошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894) по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету три гола и пять голевых передач. Заброшенная шайба стала для россиянина 977-й (в регулярном чемпионате и плей-офф). По этому показателю лидирует Гретцки с 1 016 голами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Овечкину 40 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. За столичный клуб россиянин выступает с 2005 года. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз — лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд», который вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков, и один раз — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата. В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли — единственный на данный момент в истории клуба.

Елизавета Пуншева