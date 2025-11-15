В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

Он действует с 23:37

Фото: скриншот приложения МЧС

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Об этом говорится в приложении МЧС.

Он действует с 23:37.

Режим объявили второй раз за день. Его уже вводили с 01:51 до 08:13.

Также сегодня над территорией Татарстана сбили один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны. Аэропорты Казани и Нижнекамска с 02:26 подверглись ограничениям на прием и выпуск воздушных судов. С 7:45 работа авиагаваней продолжилась в штатном режиме.

Денис Петров