Над Татарстаном сбили украинский БПЛА
Об этом сообщило Минобороны России
Над территорией Татарстана сбили один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны. Всего в ночь на 15 ноября дежурные силы ПВО России сбили 64 украинских БПЛА над регионами России.
Также по территории республики с 01:51 действует режим беспилотной опасности, по данным МЧС России. А аэропорты Казани и Нижнекамска с 02:26 подверглись ограничениям на прием и выпуск воздушных судов. С 7:45 работа авиагаваней продолжилась в штатном режиме.
Режим беспилотной опасности отменили в 8:15.
Справка
Новость дополняется
