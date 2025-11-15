Над Татарстаном сбили украинский БПЛА

Об этом сообщило Минобороны России

Над территорией Татарстана сбили один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны. Всего в ночь на 15 ноября дежурные силы ПВО России сбили 64 украинских БПЛА над регионами России.

Также по территории республики с 01:51 действует режим беспилотной опасности, по данным МЧС России. А аэропорты Казани и Нижнекамска с 02:26 подверглись ограничениям на прием и выпуск воздушных судов. С 7:45 работа авиагаваней продолжилась в штатном режиме.

Режим беспилотной опасности отменили в 8:15.

Анастасия Фартыгина