Режим беспилотной опасности в Татарстане сняли спустя 6 часов
Сообщение опубликовано в приложении МЧС
В Татарстане с 8:13 сняли режим беспилотной опасности. Сообщение опубликовано в приложении МЧС.
О беспилотной опасности татарстанцев предупредили сегодня в 01:51. Режим действовал шесть часов.
Также напомним, что над территорией Татарстана сбили один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны. Всего в ночь на 15 ноября дежурные силы ПВО России сбили 64 украинских БПЛА над регионами России.
Также аэропорты Казани и Нижнекамска с 02:26 подверглись ограничениям на прием и выпуск воздушных судов. С 7:45 работа авиагаваней продолжилась в штатном режиме.
