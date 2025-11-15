Режим беспилотной опасности в Татарстане сняли спустя 6 часов

Сообщение опубликовано в приложении МЧС

Фото: предоставлено МЧС России

В Татарстане с 8:13 сняли режим беспилотной опасности. Сообщение опубликовано в приложении МЧС.

О беспилотной опасности татарстанцев предупредили сегодня в 01:51. Режим действовал шесть часов.



Также напомним, что над территорией Татарстана сбили один украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны. Всего в ночь на 15 ноября дежурные силы ПВО России сбили 64 украинских БПЛА над регионами России.

Также аэропорты Казани и Нижнекамска с 02:26 подверглись ограничениям на прием и выпуск воздушных судов. С 7:45 работа авиагаваней продолжилась в штатном режиме.

Анастасия Фартыгина