УНИКС сыграет с ЦСКА в матче-реванше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Игра состоится в «Баскет-Холле» в 14:30

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани пройдет вторая встреча лидеров Единой лиги ВТБ — УНИКСа и ЦСКА. В первой встрече, состоявшейся в Москве, ЦСКА уверенно победил, выиграв все четверти и оставив УНИКС без шансов. Теперь казанцы, играя на родном паркете, нацелены взять реванш.

Новичок УНИКСа Алексей Швед стал одной из главных звезд команды, дебютировав с дабл-даблом в последней игре. Исход встречи во многом зависит от борьбы в «краске». Игроки УНИКСа Маркус Бингэм и Джален Рейнольдс входят в тройку самых эффективных баскетболистов лиги.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис отметил, что матчи с УНИКСом всегда представляют собой серьезное испытание. Алексей Швед добавил, что для победы команде необходимо сыграть умно и сплоченно. Ожидается, что встреча будет напряженной и может закончиться в овертайме.

УНИКС (Казань) — ЦСКА (Москва)

Время: 14:30 (мск)

Место: Казань, «Баскет-Холл»

Анастасия Фартыгина