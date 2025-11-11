УНИКС разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

У новичка команды Алексея Шведа дабл-дабл

Фото: Динар Фатыхов

В Казани завершился матч с географическими соседями УНИКСа — «Самарой». Хозяева паркета разгромили гостей со счетом 99:67 (35:16, 18:17, 26:20, 20:14).

Недавно подписанный экс-игрок «Зенита» Алексей Швед в дебютной игре собрал дабл-дабл из 11 очков и 11 передач. Также лучшими у казанцев признаны Маркус Бингэм — 30 очков, Джален Рейнольдс — 24 + 5 подборов и Андрей Лопатин — 12.

У самарцев лидерами стали Чеваренков — 13, Чебуркин — 10 + 6 подборов, Михайловский — 10 и Минченко — 10 + 6 подборов.

Следующая игра казанцев состоится также в Казани против лидера турнирной таблицы — московского ЦСКА. Игра начнется 15 ноября в 14:30.

Рената Валеева