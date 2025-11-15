В Татарстане реализовали 19 жилищных сертификатов для многодетных семей
Для молодых семей субсидии уже использовали 66 получателей, еще 3 семьи находятся в процессе выбора жилья
В Татарстане продолжается реализация программ по обеспечению жильем льготных категорий граждан. На сегодняшний день в категории «Многодетные семьи» из 27 выданных сертификатов реализовано 19 на общую площадь 1 724 кв. метра.
Для остальных 8 семей подбор жилых помещений ведет Госжилфонд республики.
Для молодых семей субсидии уже использовали 66 получателей, еще 3 семьи находятся в процессе выбора жилья. По программе обеспечения жильем детей-сирот заключены контракты на приобретение 443 из 450 запланированных жилых помещений.
Напомним, что Татарстан по итогам строительного сезона 2025 года ввел в эксплуатацию 3,14 кв. метров жилья, выполнив 96% от годового плана.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».