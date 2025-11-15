Новости общества

В Татарстане ввели 96% от планового объема жилья в 2025 году

09:58, 15.11.2025

Татарстан по итогам строительного сезона 2025 года ввел в эксплуатацию 3,14 млн кв. метров жилья, выполнив 96% от годового плана

Фото: Артем Дергунов

Татарстан по итогам строительного сезона 2025 года ввел в эксплуатацию 3,14 млн кв. метров жилья, выполнив 96% от годового плана. Такие данные привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на республиканском совещании, которое провел раис Рустам Минниханов.

  • Основной вклад в общий объем внесло индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), где было сдано 17 024 дома общей площадью более 2,3 млн кв. метров.

По программам социальной ипотеки годовой план выполнен на 93%: из запланированных 35 домов сданы 20, что предоставило более 150 тыс. кв. метров жилья. План по коммерческому многоэтажному строительству выполнен на 41% — сданы 88 домов площадью 695 тыс. кв. метров.

Анастасия Фартыгина

