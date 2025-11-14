Росстат: стоимость туров в Турцию и Египет заметно упала в октябре

Тенденция к снижению коснулась и внутреннего туризма. Например, отдых на Черном море России в октябре стал доступнее на 15,5%

Фото: Реальное время

По данным Росстата, которые проанализировали в ТАСС, в октябре 2025 года наблюдается существенное снижение стоимости туристических поездок по ряду популярных направлений. Наиболее заметное удешевление зафиксировано на маршрутах в Турцию — цены упали на 18,2%, по сравнению с сентябрем. Отдых в Египте стал доступнее на 12,1%.

Снижение цен затронуло и другие зарубежные направления. Так, поездки в страны Закавказья — Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию — подешевели на 11,8%. Напомним, что обещанные рейсы из Казани в Абхазию так и не открылись.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В ОАЭ стоимость туров уменьшилась на 7,8%, в Казахстане и Узбекистане — на 6,9%. Туристические пакеты во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд стали дешевле на 6,2%. Незначительное снижение цен отмечено в Белоруссии — на 1,6%.

Тенденция к снижению коснулась и внутреннего туризма. Отдых на Черном море России в октябре стал доступнее на 15,5%. Также снизились цены на размещение в гостиницах разной категории: в трехзвездочных отелях — на 1%, в четырех‑ и пятизвездочных — на 0,8%, в однозвездочных гостиницах и мотелях — на 0,5%, в двухзвездочных — на 0,4%. Кроме того, подешевели путевки в санатории (на 0,9%) и экскурсионные туры по России (на 0,6%). Ранее сообщалось, что санатории Татарстана показали рост доходов на 8,4%.



Наталья Жирнова