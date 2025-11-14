Санатории Татарстана показали рост доходов на 8,4%

Республика поднялась с 8-го на 7-е место среди всех регионов страны по количеству принятых отдыхающих — более 120 тысяч человек за девять месяцев

Фото: Динар Фатыхов

Санаторно-курортная отрасль Татарстана демонстрирует устойчивый рост доходов на 8,4% по итогам девяти месяцев 2025 года. Регион сохранил статус одного из ведущих центров оздоровительного туризма в стране, сообщает Госкомитет по туризму республики.

По данным за период с января по сентябрь 2025 года, санатории республики приняли 122 813 отдыхающих. При этом показатель практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продемонстрировав снижение всего на 0,2%. Финансовый результат отрасли показал значительный рост. Доходы санаторно-курортных организаций достигли почти 4,74 млн рублей, что на 8,4% превышает показатели предыдущего года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Увеличение числа местных отдыхающих составило от 10% до 15%, а отдельные санатории зафиксировали рост до 90%.

Татарстан поднялся с 8-го на 7-е место среди всех регионов страны по количеству принятых отдыхающих. В ПФО регион стабильно занимает второе место, уступая только Республике Башкортостан. Подробнее о том, с какими вызовами могут сталкиваться санатории Татарстана, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова