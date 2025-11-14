В Татарстане зафиксирован рекордный рост интереса к бизнес-услугам

Наибольший интерес предприниматели проявили к составлению бизнес-планов

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

В Татарстане зафиксирован рекордный рост интереса к бизнес-услугам. Эксперты «Авито Услуг» провели анализ деловой активности в республике за сентябрь — октябрь 2025 года.

Наибольший интерес предприниматели проявили к составлению бизнес-планов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на эту услугу вырос в 3,4 раза как по республике в целом, так и в Казани. Существенный рост также зафиксирован в сфере юридических услуг. Бизнесмены стали на 20% чаще обращаться к юристам на аутсорсинге для решения разовых задач.

В сегменте недвижимости отмечен высокий рост спроса. Оценка рыночной стоимости объектов стала популярнее в 5,1 раза по республике и в 3,6 раза в Казани. Строительная экспертиза показала увеличение спроса в 2,3 раза по Татарстану, а в столице рост составил 75%. Услуги по подбору недвижимости искали на 60% чаще по республике и на 40% в Казани.

Юридические услуги в целом демонстрируют положительную динамику. На 47% вырос спрос на составление исковых заявлений по республике, на 29% — в столице. Услуги по сертификации стали востребованнее на 27%, а спрос на составление жалоб увеличился на 25% по региону и на 9% в Казани.

Наталья Жирнова