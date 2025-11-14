Бывший сотрудник бизнес-омбудсмена Татарстана назначен генеральным директором АО «Ядран»
Глеб Макаров занял эту должность еще в среду, 12 ноября
Генеральным директором АО «Ядран», принадлежащего депутату Госсовета Татарстана Иреку Салихову, стал Глеб Макаров. Соответствующая информация появилась в системе «СПАРК». Компания занимается оптовыми поставками топлива и энергоресурсов.
Макаров ранее работал заведующим отделом защиты прав предпринимателей при президенте Татарстана, возглавлял отдел в президентской администрации и руководил ОАО «Региональный навигационно-информационный центр Республики Татарстан». За профессиональные заслуги в 2022 году Глеб Макаров получил звание «Заслуженный экономист РТ».
