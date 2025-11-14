Минцифры России расширило перечень сайтов, доступных при ограничении интернета

Среди новых участников списка — «Альфа-Банк», РИА «Новости», РБК, сервис РЖД, навигатор 2ГИС и сайт прогноза погоды Gismeteo

Минцифры России расширило список цифровых платформ, которые остаются доступными в периоды отключения мобильного интернета. На втором этапе в перечень включены новые сервисы и сайты.

К уже существующему «белому списку» добавлены официальные сайты госорганов, включая ресурсы Госдумы, федеральных министерств, служб и агентств, а также государственных информационных систем. В перечень вошли сайты Генпрокуратуры и правительств субъектов страны.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди новых участников списка — Почта России, «Альфа-Банк», система цифровой маркировки «Честный знак». Доступны также популярные СМИ: «Комсомольская правда», РИА «Новости», РБК, «Газета.ру», «Лента.ру» и Rambler. В перечень включены сервисы РЖД и туристический портал «Туту.ру», навигатор 2ГИС, служба такси «Максим» и сайт прогноза погоды Gismeteo.

Сообщается, что операторы мобильной связи уже внедрили необходимые технические настройки для обеспечения доступа к этим ресурсам в периоды ограничений.

Наталья Жирнова