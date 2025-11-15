Исследование: каждый второй казанец выступает за четырехдневную рабочую неделю

Против высказались 23% горожан

Фото: Артем Дергунов

Каждый второй казанец — 54% — выступает за четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Против высказались 23% горожан. Интересно, что женщины чуть чаще поддерживают укороченную рабочую неделю, чем мужчины: 56% горожанок и 49% мужчин. На мнение казанцев влияет и возраст. Среди респондентов до 35 лет положительно оценивают четырехдневку 60% опрошенных, от 35 до 45 лет— 55%, а старше 45 — 42%.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Что касается компаний, подавляющее большинство из них — 87% — отказываются обсуждать возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю. Допустимыми такие перемены назвали всего 2% работодателей.

Напомним, более 60% россиян верят, что сокращение рабочей недели улучшит их настроение и снизит уровень стресса. 21% считают, что ничего не изменится, а 11% ожидают сложностей при переходе к новому графику.

Галия Гарифуллина