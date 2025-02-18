Более 60% россиян поддерживают четырехдневку ради улучшения настроения

Фото: Максим Платонов

По результатам опроса, более 60% россиян верят, что сокращение рабочей недели до четырех дней улучшит их настроение и снизит уровень стресса. 61% респондентов уверены, что четырехдневка положительно скажется на их жизни, хотя 21% считают, что ничего не изменится, а 11% ожидают сложностей при переходе к новому графику. Лишь 7% участников опроса заявили, что их настроение ухудшится, так как они любят работать. Об этом сообщили в RT.

Если четырехдневная неделя станет реальностью:

45% опрошенных планируют больше времени проводить с семьей;

16% займутся хобби;

14% сосредоточатся на здоровье и спорте;

16% рассматривают возможность дополнительной подработки.

45% респондентов положительно оценивают эту инициативу и давно о ней мечтают.

Однако 27% опрошенных отвергают идею четырехдневки, полагая, что она негативно скажется на экономике. 21% считают, что следует обсуждать не только количество рабочих дней, но и часы работы, а 7% сохранили нейтральную позицию по этому вопросу.



Напомним, что глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, предусматривающий сокращение рабочей недели на один час. Текст документа направлен на заключение в правительство.



Анастасия Фартыгина