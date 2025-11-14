Татарстан и Китай подписали соглашения о локализации производства

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рамках рабочего визита в Китай раис Татарстана Рустам Минниханов посетил национальное высокотехнологичное предприятие Shenzhen Genew Co., Ltd. Визит завершился подписанием соглашения о сотрудничестве между китайской компанией и российским производителем телеком-оборудования ТА-ИТ.

Компания Genew, основанная в 2005 году, является ведущим разработчиком базового коммуникационного оборудования и комплексных цифровых решений. Она специализируется на двух ключевых направлениях: публичные сети операторов связи и корпоративные (ведомственные) сети. Рустаму Минниханову подробно рассказали о структуре компании, которая придерживается стратегии «двойной циркуляции», активно развивая как внутренний, так и международный рынки.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Особое внимание было уделено разработкам компании в области спутниковой связи, где Genew является пионером, ведя исследования в трех сегментах: космос (спутники), земля (наземные станции) и терминалы.



В соответствии с достигнутыми договоренностями ТА-ИТ организует локальное производство продукции Genew на своих производственных мощностях и будет способствовать выходу международной компании на российский рынок.



Напомним, что внешнеторговый оборот Татарстана с Китаем превысил $3,3 миллиарда.



Анастасия Фартыгина