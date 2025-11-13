Новости экономики

Банки «спасли» 3,5 триллиона рублей от мошенников в третьем квартале

20:02, 13.11.2025

При этом общий объем похищенных средств остался на уровне 8,2 млрд рублей

Фото: Реальное время

Банки «спасли» 3,5 триллиона рублей от мошенников в третьем квартале. По данным обзора Банка России, финансовые учреждения заблокировали 28,5 миллиона попыток несанкционированных операций в период с июля по сентябрь.

Несмотря на эффективную работу банков, мошенникам все же удалось провести 460,1 тыс. операций, что на 51% превышает средние показатели за последние четыре квартала. При этом общий объем похищенных средств остался на уровне 8,2 млрд рублей.

взято с сайта wiki2.org/ru. Автор; Ludvig14. Лицензия: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported

Заметным трендом стало увеличение числа обращений граждан в банки по поводу даже незначительных сумм хищений. Это во многом связано с внедрением крупными кредитными организациями специальных сервисов для оперативного информирования о мошеннических действиях. Напомним, что 21 тыс. татарстанцев установила запрет на получение кредитов через МФЦ.

В рамках борьбы с мошенничеством Банк России принял меры по блокировке 17,3 тыс. телефонных номеров и 7,8 тыс. интернет-ресурсов, включая мошеннические страницы в социальных сетях.

Наталья Жирнова

