Износ свыше 70%: в Малых Кокузах заменили водопровод, проложенный 40 лет назад

На модернизацию направили 62 млн рублей в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В деревне Малые Кокузы Апастовского района завершилась реконструкция сетей водоснабжения. Работы проводились в рамках федеральной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщает Минстрой республики.



Необходимость модернизации была вызвана критическим состоянием прежней водопроводной сети. Система была построена еще в 1985 году, и за десятилетия эксплуатации ее износ превысил 70%. Металлические трубы покрылись ржавчиной, напор воды снизился, а на отдельных участках, особенно на улице Ленина, регулярно возникали аварийные ситуации.

Реконструкция охватила участок протяженностью 6,3 км на улицах Пушкина и Ленина. Общая стоимость проекта составила 62,182 млн рублей.

Финансирование работ стало возможным благодаря дополнительному соглашению, которое в сентябре подписали Минстрой РФ и правительство Татарстана. В рамках этого документа республике выделили 519,6 млн рублей из федерального бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры.



