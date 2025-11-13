В России обнаружили более 60 ранее неизвестных вирусов

Это открытие стало результатом работы центра в рамках национального проекта «Виром Российской Федерации», направленного на предотвращение глобальных пандемий

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» Роспотребнадзора объявил о находке более 60 ранее неизвестных вирусов в России. Это открытие стало результатом работы центра в рамках национального проекта «Виром Российской Федерации», направленного на предотвращение глобальных пандемий, пишет РИА «Новости».

Научный руководитель «Вектора» Александр Агафонов, выступая на научно-производственном форуме «Золотая долина» в новосибирском Академгородке, подчеркнул важность данной работы.

— Мы стремимся обнаружить все вирусы, распространенные на территории России, особенно те, которые представляют опасность для человека, — отметил он. По словам Агафонова, уже более 50 субъектов федерации предоставили образцы для исследования, что позволило выделить новые вирусы и изучить их генетическую структуру.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Специалисты центра акцентировали внимание на нескольких вирусах, проводя детальное изучение их биологических свойств.

— Наша основная задача — предсказать эволюцию этих вирусов и выяснить, могут ли они приобрести пандемические свойства в будущем. Это сложная задача, требующая значительных усилий, — добавил гендиректор.

Агафонов также отметил важность применения искусственного интеллекта и нейросетей для прогнозирования структуры новых лекарств и вакцин.

— Только после этого мы сможем перейти к реальной проверке прототипов и быстрому получению эффективных вакцин и лекарственных средств, — заключил он.



Анастасия Фартыгина