Депутаты предложили ограничить количество штрафов за езду без ОСАГО

Запуск проверки полиса по камерам планируется в ближайшие месяцы

Фото: Дмитрий Зайцев

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, ограничивающий количество административных штрафов за управление автомобилем без полиса ОСАГО в течение одного дня.

Сейчас за отсутствие полиса ОСАГО водитель может получить штраф в размере 800 рублей, а за повторное нарушение — от 3 000 до 5 000 рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Инициативу внесла группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Согласно предложенным поправкам, если камеры фотовидеофиксации зарегистрируют несколько случаев управления автомобилем без полиса в течение одного дня, владелец транспортного средства будет привлечен к ответственности только один раз. Для этого в статью планируется добавить соответствующее примечание.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что изменения связаны с разработкой нового механизма контроля за исполнением обязанности по страхованию гражданской ответственности.

Напомним, что запуск проверки ОСАГО по камерам планируется в ближайшие месяцы.

— Видеоконтроль запустят в тестовом режиме в Москве, Санкт-Петербурге и Чувашии. Первоначально водителям, у которых отсутствует «автогражданка», будут приходить только уведомления на Госуслуги, без взимания штрафов, — заявил в своем телеграм-канале Анатолий Аксаков.

Наталья Жирнова