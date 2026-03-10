В Казани ограничили срок действия парковочных разрешений для электромобилей

Теперь срок его нахождения в списке ограничен двумя годами

Фото: Реальное время

В Казани вступили в силу новые правила формирования реестра парковочных разрешений для владельцев электромобилей. Если раньше транспортное средство включалось в реестр бессрочно, то теперь срок его нахождения в списке ограничен двумя годами, напомнили в мэрии.

По истечении этого периода данные об авто автоматически исключаются из реестра. Чтобы сохранить право на льготную парковку, владельцу необходимо заново собрать пакет документов и подать соответствующее заявление. Для автомобилей, уже находящихся в реестре, отсчет двухлетнего срока начинается с 20 февраля.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Владельцы экологичных транспортных средств по‑прежнему могут бесплатно пользоваться муниципальными парковками, расположенными вдоль улично‑дорожной сети города, за исключением мест, предназначенных для инвалидов.

На сегодняшний день в Казани зарегистрировано свыше 1 тысячи электромобилей.

Продажи новых электромобилей в России по итогам 2025 года упали на 30%, составив всего 12,5 тыс. единиц. Наибольшее снижение продаж произошло у лидера прошлого года — китайской марки Zeekr (-61%), чья доля упала до 3 тыс. проданных машин.

Рената Валеева