Запуск проверки ОСАГО по камерам планируется в ближайшие месяцы

МВД заключило крупный госконтракт сроком на три года, направленный на развитие и автоматизацию информационных систем

Фото: Максим Платонов

Система автоматической проверки полисов ОСАГО по камерам дорожного движения технически готова, однако полноценный запуск запланирован не ранее октября 2026 года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с обсуждением вопроса на последнем совещании в ГИБДД.

Необходимость проработки механизма проверки ОСАГО с помощью камер была обозначена президентом Владимиром Путиным, поручившим завершить этот процесс к ноябрю 2025 года.

МВД заключило крупный госконтракт сроком на три года, направленный на развитие и автоматизацию информационных систем. Одним из пунктов контракта является внедрение системы проверки ОСАГО по камерам.

— У МВД заключен большой госконтракт на миллиарды рублей сроком на три года на развитие и автоматизацию системы. Там перечислено много разных задач, и одна из них — это проверка ОСАГО по камерам дорожного движения. Срок его исполнения — октябрь следующего года. В МВД пояснили, что не могут «вытащить кусочек из госконтракта и принять его раньше, у них нет таких процедур. Госсистему нужно сертифицировать, провести, запустить, — пояснил источник издания.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Второй источник издания из отрасли пояснил, что госконтракт направлен на доработку информационной системы МВД «Паутина», объединяющей данные со всех комплексов фото— и видеофиксации нарушений ПДД в регионах. По плану, работы по контракту должны завершиться к марту 2026 года, после чего в течение полугода будет проводиться тестирование системы. Контрольной датой приемки госконтракта является октябрь 2026 года.

Третий источник подтвердил готовность модуля проверки ОСАГО, однако подчеркнул, что полноценный запуск системы запланирован только в следующем октябре. Эту же дату как ориентировочную назвал вице-президент «Ренессанс страхования» Сергей Демидов.

Эксперты отмечают, что даже при готовности отдельного модуля его запуск может быть отложен из-за связей с другими системами.

Кроме того, до сих пор не принят закон, ограничивающий количество штрафов за отсутствие ОСАГО, которые может получить водитель за день. В настоящее время законодательство не содержит таких ограничений.

Рената Валеева