В Казани мобилизовали спецтехнику для борьбы с возможным гололедом

По прогнозам синоптиков, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя

В Казани в ночь на дежурство для борьбы с возможным гололедом заступили все четыре профильных муниципальных предприятия: МУП «Горводзеленхоз», МУП «Городское благоустройство», МУП «Городские мосты» и МУП «Дорожное ремонтно‑эксплуатационное управление Кировского района», сообщает мэрия города.

Для оперативной обработки дорог подготовлено 47 комбинированных дорожных машин. Сообщается, что сотрудники предприятий ведут постоянный мониторинг ситуации: при первых признаках образования гололеда техника выйдет на улицы и начнет обработку противогололедными материалами, сообщили в комитете внешнего благоустройства Казани.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По прогнозам синоптиков, ночью ожидаются осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя. В отдельных районах города возможен гололед. Температура воздуха составит от 4 до 6 градусов. Ранее сообщалось, что в Татарстане подготовили более 1 тыс. единиц техники для зимней уборки дорог.

Наталья Жирнова