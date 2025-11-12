В Татарстане подготовили более 1 тыс. единиц техники для зимней уборки дорог
Техническое оснащение: 345 комбинированных дорожных машин; 130 автогрейдеров; 145 снегоочистителей; более 400 единиц экскаваторов, бульдозеров, тракторов
Дорожные службы Татарстана завершили подготовку к зимнему сезону 2025—2026 годов. Содержание региональных автомобильных дорог будут обеспечивать 9 подрядных организаций с парком из 1030 единиц специализированной техники, подключенной к системе ГЛОНАСС. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.
Техническое оснащение:
- 345 комбинированных дорожных машин;
- 130 автогрейдеров;
- 145 роторных снегоочистителей;
- более 400 единиц вспомогательной техники (экскаваторы, бульдозеры, тракторы).
Противообледенительные материалы:
349,9 тыс. тонн песко-соляной смеси;
91,9 тыс. тонн технической соли;
282,9 тыс. тонн речного песка.
Как сообщил начальник управления автомобильных дорог Минтранса Татарстана Карим Нурмухаметов, контроль за метеообстановкой и состоянием автодорог ведется с помощью ведомственной геоинформационной системы и 83 автоматических дорожных метеостанций.
