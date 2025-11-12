Новости общества

В Татарстане подготовили более 1 тыс. единиц техники для зимней уборки дорог

11:51, 12.11.2025

Фото: Максим Платонов

Дорожные службы Татарстана завершили подготовку к зимнему сезону 2025—2026 годов. Содержание региональных автомобильных дорог будут обеспечивать 9 подрядных организаций с парком из 1030 единиц специализированной техники, подключенной к системе ГЛОНАСС. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Техническое оснащение:

  • 345 комбинированных дорожных машин;
  • 130 автогрейдеров;
  • 145 роторных снегоочистителей;
  • более 400 единиц вспомогательной техники (экскаваторы, бульдозеры, тракторы).
предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

Противообледенительные материалы:

349,9 тыс. тонн песко-соляной смеси;

91,9 тыс. тонн технической соли;

282,9 тыс. тонн речного песка.

Как сообщил начальник управления автомобильных дорог Минтранса Татарстана Карим Нурмухаметов, контроль за метеообстановкой и состоянием автодорог ведется с помощью ведомственной геоинформационной системы и 83 автоматических дорожных метеостанций.

Анастасия Фартыгина

