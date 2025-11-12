МЧС: в Татарстане, в том числе в Казани, ожидается ледяной дождь
В связи с ухудшением погодных условий граждан просят обеспечить личную безопасность на дорогах и тротуарах
По данным УГМС Татарстана, 12 и 13 ноября на территории региона и в Казани местами прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.
Жителей ожидают ледяной дождь, гололед, образование сильной гололедицы на дорогах, а также туман.
В связи с ухудшением погодных условий МЧС России просит граждан следовать рекомендациям по обеспечению личной безопасности:
- носить нескользящую обувь;
- передвигаться не торопясь, особенно на обледенелых ступенях и крыльцах;
- автовладельцам — сменить шины на зимние, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.
Ранее на Мамадышском тракте вернули прежний скоростной режим. Решение принято в связи с подготовкой к зимнему периоду.
