17:58 МСК
МЧС: в Татарстане, в том числе в Казани, ожидается ледяной дождь

15:58, 12.11.2025

В связи с ухудшением погодных условий граждан просят обеспечить личную безопасность на дорогах и тротуарах

Фото: Реальное время

По данным УГМС Татарстана, 12 и 13 ноября на территории региона и в Казани местами прогнозируются неблагоприятные метеорологические явления.

Жителей ожидают ледяной дождь, гололед, образование сильной гололедицы на дорогах, а также туман.

В связи с ухудшением погодных условий МЧС России просит граждан следовать рекомендациям по обеспечению личной безопасности:

  • носить нескользящую обувь;
  • передвигаться не торопясь, особенно на обледенелых ступенях и крыльцах;
  • автовладельцам — сменить шины на зимние, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров.

Ранее на Мамадышском тракте вернули прежний скоростной режим. Решение принято в связи с подготовкой к зимнему периоду.

Наталья Жирнова

Общество Татарстан

