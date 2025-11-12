Си Цзиньпин и Нарендра Моди примут участие в саммите G20

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что американская делегация не примет участия в саммите

Фото: Динар Фатыхов

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер‑министр Индии Нарендра Моди подтвердили свое участие в предстоящем саммите Группы двадцати (G20), который пройдет 22—23 ноября в Йоханнесбурге под председательством ЮАР.

Об этом сообщил посол ЮАР в Нью‑Дели Анил Суклал в ходе конференции, организованной исследовательским центром Centre for Global India Insights. По словам дипломата, оба лидера прибудут на встречу на высшем уровне «двадцатки».

После завершения саммита председательство в G20 перейдет от ЮАР к США. При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что американская делегация не примет участия в саммите. Также сообщалось, что Владимир Путин примет участие в саммите.

Наталья Жирнова