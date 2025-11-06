Дональд Трамп не поедет на саммит G20 в ЮАР

Вместо него в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет на саммит «Группы двадцати» в ЮАР. Об этом он заявил на Американском бизнес-форуме.



— В Южной Африке будет встреча G20. <…> Я не поеду, — цитирует его «РИА Новости».

Трамп также заявил, что республике больше не место в «Двадцатке». По его словам, в стране якобы происходит «коммунистическая тирания».

Вместо американского лидера в Йоханнесбург отправится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Российскую делегацию на саммите возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. В ее состав также вошли начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, шерпа России в G20 Светлана Лукаш, замглавы МИД Александр Панкин, замминистра финансов Иван Чебесков.

Елизавета Пуншева