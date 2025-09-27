Новости общества

Путин примет участие в саммите G20

08:55, 27.09.2025

Он пройдет в ноябре в ЮАР

Путин примет участие в саммите G20
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление шерпы России при организации Светланы Лукаш.

Сообщается, что формат участия российской делегации в предстоящем саммите G20 все еще находится в стадии обсуждения. В частности, не определен формат участия Владимира Путина, хотя известно, что он уделяет значительное внимание подобным международным форумам.

Ранее президент России получил официальное приглашение на саммит. В этом году собрание «Большой двадцатки» пройдет в ЮАР.

Наталья Жирнова

