Путин примет участие в саммите G20
Он пройдет в ноябре в ЮАР
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите G20, который пройдет в ноябре текущего года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление шерпы России при организации Светланы Лукаш.
Сообщается, что формат участия российской делегации в предстоящем саммите G20 все еще находится в стадии обсуждения. В частности, не определен формат участия Владимира Путина, хотя известно, что он уделяет значительное внимание подобным международным форумам.
Ранее президент России получил официальное приглашение на саммит. В этом году собрание «Большой двадцатки» пройдет в ЮАР.
