В день концерта Стаса Михайлова запустят дополнительные электрички до «Казань Экспо»

Движение будет осуществляться без промежуточных остановок

Фото: Максим Платонов

В пятницу, 14 ноября, для удобства зрителей концерта Стаса Михайлова в МВЦ «Казань Экспо» назначены дополнительные электропоезда между Казанью и аэропортом, сообщает мэрия города.

Согласно информации пресс‑службы АО «Содружество», которую предоставляет администрация, электропоезд №7602 отправится со станции «Казань» в 18:04 и прибудет в аэропорт ровно через 20 минут — в 18:24. Обратно, от станции «Аэропорт», пассажиры смогут уехать на поезде №7603 в 21:42. В столицу Татарстана состав прибудет в 22:10.

Особенность рейсов — движение без промежуточных остановок, что позволит существенно сократить время в пути. Напомним, что между Москвой и Казанью двухэтажные поезда перевезли 343 тыс. человек.

Наталья Жирнова