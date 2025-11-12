Между Москвой и Казанью двухэтажные поезда перевезли 343 тыс. человек

Пассажиропоток двухэтажных поездов между столицей и Приволжьем по Горьковской ж/д превысил 1,6 млн человек

Фото: Артем Дергунов

На Горьковской железной дороге подвели итог перевозок двухэтажными поездами за январь — октябрь 2025 года: суммарно они перевезли около 1,6 млн пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба РЖД для «Реального времени».

Составы обеспечивают регулярное сообщение между Москвой и четырьмя крупными городами Приволжья — Казанью, Ижевском, Йошкар‑Олой и Чебоксарами.

Айдар Раманкулов / realnoevremya.ru

Наибольший пассажиропоток зафиксирован на маршруте Москва–Чебоксары: за этот период им воспользовались 550 тыс. человек. На втором месте — направление Москва — Ижевск с показателем почти 366,6 тыс. пассажиров. Маршрут Москва — Йошкар‑Ола привлек 322 тыс. путешественников, а между Москвой и Казанью двухэтажные поезда перевезли 343 тыс. человек.

Напомним, что погрузка нефтепродуктов на Горьковской железной дороге выросла на 22,2%.

Наталья Жирнова