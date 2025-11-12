Продление отсрочки акциза на жидкую сталь остается под вопросом

Об этом сообщил замминистра финансов России Алексей Сазанов

Фото: Динар Фатыхов

Замминистра финансов России Алексей Сазанов сообщил журналистам, что в ведомство поступило обращение о продлении отсрочки выплаты акциза на жидкую сталь, однако правительство пока не приняло по этому вопросу никакого решения. Об этом сообщает ТАСС.

— Обращение есть, соответствующих решений на этот счет нет никаких. Решение принимает правительство, сейчас решений никаких нет, — сказал замминистра.

Ранее замглавы Минфина отмечал, что отсрочка по уплате акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду может быть продлена после 1 декабря 2025 года — при условии, что соответствующий запрос поступит от металлургической отрасли. При этом рассмотрение мер поддержки металлургов будет увязано с аналогичными инициативами в отношении угольной отрасли.

Ранее сообщалось, что в Татарстане собрали более 34 млрд рублей акцизных платежей.

Наталья Жирнова