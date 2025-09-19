Минпромторг России рассматривает возможность отсрочки по оплате НДПИ

Это делается для поддержки металлургической отрасли

Фото: Динар Фатыхов

Минпромторг России прорабатывает меры поддержки металлургической отрасли. Рассматривается возможность предоставления трехмесячной отсрочки по уплате акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из министерства.

Инициатива разрабатывается по аналогии с мерами поддержки угольной отрасли и учитывает обращения представителей металлургической сферы.

— По аналогии с угольной отраслью, с учетом поступающих обращений металлургических компаний рассматривается возможность предоставления отсрочки на три месяца по платежам на акциз на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырье, — приводятся слова из Минпромторга.

Наталья Жирнова