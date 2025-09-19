Минпромторг России рассматривает возможность отсрочки по оплате НДПИ
Это делается для поддержки металлургической отрасли
Минпромторг России прорабатывает меры поддержки металлургической отрасли. Рассматривается возможность предоставления трехмесячной отсрочки по уплате акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железорудное сырье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию из министерства.
Инициатива разрабатывается по аналогии с мерами поддержки угольной отрасли и учитывает обращения представителей металлургической сферы.
— По аналогии с угольной отраслью, с учетом поступающих обращений металлургических компаний рассматривается возможность предоставления отсрочки на три месяца по платежам на акциз на жидкую сталь и НДПИ на железорудное сырье, — приводятся слова из Минпромторга.
