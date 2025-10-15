В Татарстане собрали более 34 млрд рублей акцизных платежей

Наибольшее поступление обеспечили акцизы на нефтепродукты — 16 млрд

Фото: Максим Платонов

За девять месяцев 2025 года в консолидированный бюджет Татарстана поступило акцизов на сумму 34,7 млрд рублей, что составляет 70,8% от плана, сообщает Минфин РТ.

Наибольшее поступление обеспечили акцизы на нефтепродукты — 16,1 млрд рублей, которые используются исключительно на дорожное хозяйство. Акцизы на пиво принесли региону 11,3 млрд рублей, на алкоголь — 3,4 млрд рублей.

Компенсирующие потери по движимому имуществу и фракции нефти, например керосин, пополнили казну на 3,8 млрд рублей. Акцизы на жидкую сталь и газ, предназначенный для производства аммиака, составили 0,1 млрд рублей.

На данный момент Минпромторг России рассматривает возможность отсрочки по оплате НДПИ. Это делается для поддержки металлургической отрасли.

Наталья Жирнова