В Татарстане более 300 объектов сдано в льготную аренду предпринимателям

При этом в сводном реестре республиканского и муниципального имущества, предназначенного для МСП, числится более тысячи объектов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане действует программа имущественной поддержки малого и среднего бизнеса, позволяющая арендовать государственную и муниципальную недвижимость на льготных условиях. В первые два года аренда предоставляется бесплатно — такая мера призвана снизить стартовые издержки предпринимателей при запуске и развитии бизнеса, сообщает Минэкономики республики.

Сообщается, что на сегодняшний день по программе уже сдано более 300 объектов. При этом в сводном реестре республиканского и муниципального имущества, предназначенного для МСП, числится 1 192 объекта: здания, помещения, сооружения, движимое имущество и земельные участки. Из них свободны 887 объектов, причем 789 — муниципальные.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После двух лет бесплатной аренды стоимость постепенно возрастает: с третьего года она составит 25% от рыночной арендной платы, определенной по результатам оценки, и будет увеличиваться на 25% ежегодно до достижения 100%.

Напомним, что около 50% малых и средних предприятий Татарстана, работающих на УСН, перейдут на уплату НДС с 2027 года.

Наталья Жирнова