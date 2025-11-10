В Татарстане каждый второй «упрощенец» перейдет на уплату НДС с 2027 года

8 тысяч малых и средних предприятий в Татарстане могут отстрочить уплату НДС, так как их выручка не больше 20 млн рублей в год

Фото: Михаил Захаров

Около 50% малых и средних предприятий Татарстана, работающих на УСН, перейдут на уплату НДС с 2027 года, сообщила пресс-служба Минэкономики РТ. Их ежегодная выручка составляет менее 20 млн рублей, поэтому они смогут войти в режим уплаты НДС не с 1 января 2026 года, а спустя год, пояснили в ведомстве.

6 ноября 2025 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о смягчении условий для МСБ, находящегося на упрощенной системе налогообложения (УСН). С 1 января 2026 года для него будет введен поэтапный переход на уплату НДС. Так, вместо порога выручки в 10 млн рублей бизнес должен будет платить НДС с дохода в 20 млн рублей в 2026 году, затем с дохода в 15 млн рублей в 2027 году и с дохода в 10 млн рублей в 2028 году. По оценкам Минэкономики, налоговые изменения коснутся 16 тысяч предприятий в Татарстане. Но принятые поправки помогут отстрочить переход на уплату НДС для половины компаний.

«Плавный переход к новым налоговым правилам — это не уступка, а стратегическое решение, которое позволит предпринимателям адаптироваться без потери темпа развития. Татарстан всегда стоял на защите интересов бизнеса», — приводятся в сообщении слова вице-премьера — министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова.

Кроме того, бизнес будет защищен от штрафных санкций. В частности, установлен мораторий на привлечение к ответственности для тех налогоплательщиков, кто впервые допустит нарушение при выплате НДС в соответствии с новыми нормами.

Для сельских предпринимателей сохранена возможность применения патентной системы налогообложения в розничной стационарной торговле.

Луиза Игнатьева