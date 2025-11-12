«Прошу вынести оправдательный приговор!»: экс-глава эсэров Татарстана выступила с последним словом

Приговор Рушание Бильгильдеевой по делу на 38 млн рублей казанский суд может огласить в декабре

Фото: Ирина Плотникова

Уже 12 декабря Вахитовский райсуд Казани может огласить приговор по делу экс-кандидата в президенты Татарстана, бывшей главы регионального отделения «Справедливой России» и владелицы агентства недвижимости «Пассаж» Рушании Бильгильдеевой. Эту дату сегодня предварительно озвучил судья перед удалением в совещательную комнату, сообщает с места журналист «Реального времени».

Сегодня на заседании суда завершились прения, в которых выступила сама подсудимая и ее адвокат Мидхат Курманов. В частности, Рушания Бильгильдеева указывала — допущенные на стадии предварительного следствия нарушения, в том числе отсутствие четкого размера установленного ущерба, не позволяют вынести по делу законный и обоснованный приговор.

«Умысел на хищение денежных средств не доказан. Факт завладения средствами лично мной не подтверждается материалами дела», — заявляла обвиняемая.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ее защитник отмечал — чтобы обеспечить выполнение договоров агентства, его клиентка вложила в реализацию проектов свои личные деньги — свыше 15 млн рублей. При этом некоторые из граждан отказались от исполнения договоров в одностороннем порядке, но получили статус потерпевших, подчеркивал Мидхат Курманов:

«11 человек расторгли эти договора! Спрашивается, как можно прийти сюда с расторгнутым договором и требовать выполнения?! Это же невозможно...»

В последнем слове Рушания Бильгильдеева не стала останавливаться на пяти уже прекращенных судом эпизодах дела — по ним истек срок давности. Но отметила — вину в мошенничестве в отношении клиентов «Пассажа», заключавших договоры по участкам и коммуникациям в будущем поселке «Восточное Державино», она не признает, как и выделенный эпизод в отношении потерпевшего Садыкова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«По эпизоду с Гайнутдиновым и организацией «Справедливое ЖКХ» я директором не была, — напомнила свою позицию Бильгильдеева. — По [эпизоду] Безбородовой прошу прекращения за сроком давности. По Пигалеву ущерб полностью возмещен... Прошу вынести оправдательный приговор!»

Заметим, в ходе заседания подсудимая просила дать ей дополнительное время для подготовки к последнему слову. Однако судья Ильдар Салихов откладывать заседание не стал. При этом уточнил — согласна ли фигурантка на прекращение преследования по нереабилитирующим основаниям еще по двум эпизодам дела, срок которых может истечь к 12 декабря. Та ответила утвердительно.

Напомним, судебное разбирательство по делу об аферах на 38 млн 294 тысячи рублей тянется более 4,5 года. Летом 2025-го судебное следствие вышло на финишную прямую — допрос подсудимой. А в августе Бильгильдеева, находившаяся под запретом определенных действий, неожиданно оказалась в СИЗО — ее заподозрили в посредничестве взятке в особо крупном размере. Правда, позднее обвинение переквалифицировали на мошенничество с ущербом 3,9 млн рублей.

Суд по второму делу пока не стартовал. А по первому Рушанию Бильгильдееву обвиняли в 11 эпизодах предполагаемых афер 2012—2016 годов в отношении 135 граждан и одной организации.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

10 эпизодов связаны с бизнес-проектами агентства недвижимости «Пассаж» по развитию коттеджных поселков «Радужный» (бывшая территория Высокогорского района), «Восточное Державино» (Лаишевский район), «Студенцы» (Верхнеуслонский район) и «Бахчисарай» (ныне микрорайон Новое Царицыно в Казани). «Пассаж» занимался продажей земель под будущие поселки, гарантируя новоселам отдельными договорами все блага — дороги, газ, воду и электричество. По версии СК и прокуратуры, большую часть этих коммуникаций потерпевшим пришлось подключать за свой счет (за исключением «Студенцов», куда подвод воды и газа так и не был обеспечен), а семеро покупателей земли не получили и участков. При этом на момент продаж в будущем «Радужном» это были земли сельхозназначения.

11-й эпизод касается челнинской УК «Яшьлек»: силовики считают — предпринимательница в 2016 году обманом обещала передать челнинцам в управление 20 многоэтажек в Казани за 4 млн рублей (по договору с общественной организацией «Справедливое ЖКХ») и успела получить «аванс» в 550 тысяч.

Уже к прениям по пяти эпизодам истек срок давности, и судья постановил — прекратить преследование. По оставшимся гособвинитель Михаил Житлов в октябре запросил наказание в 8 лет колонии общего режима, настаивая и на удовлетворении гражданских исков.

