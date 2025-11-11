Госдума одобрила пожизненное за вовлечение детей в диверсии
Также, согласно новому закону, подростки, достигшие возраста 14 лет, будут нести полную уголовную ответственность за участие в подобных действиях
Госдума одобрила законопроект, устанавливающий строгие меры наказания, включая пожизненное лишение свободы, за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность.
Также, согласно новому закону, подростки, достигшие возраста 14 лет, будут нести полную уголовную ответственность за участие в действиях, направленных против государства, аналогично правилам привлечения к ответственности за террористические преступления.
Ранее подобные инициативы уже озвучивались в октябре.
