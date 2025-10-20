Возраст уголовной ответственности за диверсии могут снизить до 14 лет

С такой инициативой выступили в Госдуме

Фото: Артем Дергунов

Депутаты Госдумы предложили снизить возраст уголовной ответственности за диверсии до 14 лет. Инициативу внесла группа депутатов во главе с Вячеславом Володиным, сообщает председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

— Для диверсионных преступлений установить ответственность по аналогии с уже действующей за терроризм, в том числе понизив возрастную планку ответственности до 14 лет. Эти предложения уже поддержаны Верховным судом и правительством Российской Федерации, — заявляет Пискарев.



Инициатива получила поддержку Верховного суда и правительства России. В случае принятия законопроекта в УК будут внесены изменения.

Наталья Жирнова