Депутаты ужесточат наказание за вовлечение несовершеннолетних в диверсии

Преступникам смогут назначать вплоть до пожизненного лишения свободы

Фото: Максим Платонов

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предусматривающий наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает ТАСС.

— Мы устанавливаем для организаторов диверсионных сообществ за сам факт вовлечения несовершеннолетних в эту опасную преступную деятельность наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, — подчеркнула Яровая.

Она также сообщила, что депутаты Госдумы во главе с председателем Вячеславом Володиным сегодня внесут законопроект о противодействии диверсиям. Кроме того, предлагается отменить сроки давности для преступлений диверсионной направленности.

Ранее УФСБ России по Татарстану предупредило о новых формах и методах совершения диверсионно-террористических актов, применяемых спецслужбами Украины. По данным ведомства, киевский режим активно привлекает к подрывной работе граждан России, в том числе несовершеннолетних.

Рената Валеева